L’incidente questo pomeriggio all'altezza del bivio di Sovereto. Il giovane di nazionalità romena era alla guida di una Renault "Megane che si è scontrata frontalmente con un autocarro che proveniva nel senso opposto.

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Incidente mortale questo pomeriggio sulla statale 106 nei pressi di Isola Capo Rizzuto. A scontrarsi frontalmente, per cause che sono in corso di accertamento, un autocarro e una vettura. La vittima è un ventiduenne di nazionalità romena. Il giovane, le cui generalità non sono state rese note, viaggiava a bordo dell'automobile (una Renault "Megane") che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata frontalmente con un autocarro all'altezza del bivio di Sovereto. Gli agenti della sezione di Crotone della Polizia stradale, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dopo l'incidente l'arteria è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato sulla viabilità locale. Al momento la circolazione è ripresa regolarmente. (ci)