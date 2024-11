Il 29enne Antonio Prostamo, oltre ad essere accusato di aver ucciso, in concorso con il fratello, il 25enne Francesco Vangeli, è imputato nel processo denominato "Stammer 2" per reati legati al narcotraffico

Ha violato la misura dei domiciliari ed è finito in carcere. Inasprimento della pena per Antonio Prostamo, 29enne di San Giovanni Di Mileto, noto alle forze dell'ordine e ritenuto appartenente all'omonima famiglia malavitosa. Coinvolto nel processo “Stammer 2”, accusato in concorso con altri indagati di aver messo in piedi un’organizzazione dedita al narcotraffico, il giovane è anche coinvolto nelle indagini per l’omicidio del 25enne di Scaliti di Filandari Francesco Vangeli che secondo la Dda, che sta seguendo il caso, sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 ottobre scorsi per motivi di natura passionali.

Nel corso della detenzione domiciliare Prostamo si è reso responsabile di alcune gravi violazioni. In particolare il 9 luglio avrebbe evaso la misura cautelare mentre il 2 dicembre scorso era stato deferito per oltraggio a due carabinieri nel corso di un controllo.

LEGGI ANCHE:

I nipoti dei boss Nazzareno e Giuseppe Prostamo indagati per la scomparsa di Vangeli

Scomparsa di Francesco Vangeli nel Vibonese, indagini su due fratelli

Francesco Vangeli, la pista battuta dagli inquirenti: ucciso e gettato nel fiume

La scomparsa di Francesco Vangeli all’attenzione della Dda