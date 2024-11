I finanzieri di Palmi hanno constatato ripetute irregolarità da parte di una organizzazione operante nel settore agricolo. Tre persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria con l'accusa di falso ideologico e truffa aggravata

La Guardia di Finanza di Palmi ha scoperto l’indebita percezione di erogazioni pubbliche nell’ambito della Politica Agricola Comune, in danno al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per un importo complessivo di circa € 4.200.000,00.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle reggine, in seguito a numerosi ed approfonditi riscontri documentali effettuati nel corso delle diverse fasi d’indagine, ha consentito di constatare ripetute irregolarità da parte di organizzazione operante nel settore agricolo, che si sono concretizzate, principalmente, nella omessa presentazione alla Regione Calabria della documentazione prevista per l’accesso ai finanziamenti comunitari, ma anche nell’esibizione di documentazione che non rispecchiava le caratteristiche richieste dalla legislazione di riferimento, nonché, in taluni casi, connotata anche da caratteri di falsità. L’attività ispettiva ha consentito di accertare l’indebita percezione di erogazioni pubbliche nell’ambito della Politica Agricola Comune, in danno al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), per un importo complessivo pari ad € 4.215.985,11.

Per tale condotta sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria tre soggetti, per l’ipotesi di reato di falso ideologico e truffa aggravata.