Eseguita l'autopsia sul corpo della bambina, di soli sette mesi. Sarebbe morta soffocata. Ad ucciderla la madre, che agli inquirenti avrebbe ammesso di averle messo il cuscino in faccia 'alla ricerca di tranquillità'

E' accusata di omicidio volontario Giovanna Leonetti, la biologa 37enne cosentina accusata di aver ucciso la propria bimba di soli sette mesi. L'autopsia ha confermato la ricostruzione degli inquirenti. Marianna Luberto è "morta soffocata" a causa del cuscino che la madre le ha messo sul viso per costringerla a non piangere più. La Leonetti si trova ora ancora ricoverata all'ospedale Annunziata ed è piantonata 24 ore su 24. Dopo l'omicidio aveva tentato il suicidio ingerendo una grande quantità di barbiturici, e si vuole evitare che ripeta il drammatico gesto. Dalle prime indagini è emerso che la Leonetti soffriva di depressione post partum ed era in cura da uno specialista, che le aveva anche prescritto dei farmaci.

A coordinare le indagini il procuratore aggiunto Marisa Manzini, che sabato ha sentito a lungo anche il padre della piccola, Francesco Luberto, avvocato noto a Cosenza, la nonna e la badante. Drammatico il racconto del padre: "Era tutto buio - ha raccontato il marito ai magistrati -. La chiamavo e Giovanna mi diceva che era nella prima stanza da letto della zia. La stanza era buia. Non riuscivo a trovare la luce. Giovanna era distesa sul letto e accanto ho visto il corpicino di mia figlia con un cuscino sul volto. Appena ho tolto il cuscino dal viso di mia figlia, Giovanna mi diceva "ho risolto tutto, ho preso dei farmaci". Io disperato cercavo di rianimare mia figlia sul letto anche con un massaggio cardiaco. Ma visto che la bimba non reagiva scendevo dal secondo al primo piano dove abita mia suocera che era con la badante".



Intanto, dopo l'autopsia, il corpo della bambina è stato restituito alla famiglia. E oggi si dovrebbero svolgere i funerali.