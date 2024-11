Braccia incrociate per 24 ore lunedì due novembre da parte degli infermieri e del personale sanitario non medico. Lo annuncia il sindacato Nursing Up spiegando che sono «continue le difficolta che i colleghi in servizio nell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Mater Domini Asp di Catanzaro sono costretti ad affrontare quotidianamente come emergenza Coronavirus, demansionamento, sottodimensionamento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato».

La sigla denuncia anche «criticità costanti nei Pronto Soccorso e la necessità nazionale per l'individuazione di una contrazione fuori dal "Comparto Sanita' in modo da avere una dignità anche economica».