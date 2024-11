Cinque tra funzionari e dirigenti dell’Anas sarebbero indagati nell’ambito dell’inchiesta avviata per accertare cosa sia realmente accaduto il 19 gennaio quando l’A3 si trasformò in un vero e proprio inferno per migliaia di automobilisti

Sarebbero cinque le persone indagate tra funzionari e dirigenti dell’Anas, risultato dell’indagine avviata per comprendere cosa sia potuto succedere martedì 19 gennaio quando una nevicata, per giunta ampiamente prevista, trasformò l’A3, tra Altilia e Rogliano, in una vera e propria trappola. Centinaia di auto e migliaia di persone per ore sono rimaste bloccate al freddo e al gelo, senza ricevere alcun soccorso.

Nell’immediato il tratto in questione era stato tempestivamente commissariato e un’indagine era stata avviata. Funzionari e dirigenti dell'Anas sarebbero indagati per i reati di interruzione di pubblico servizio e per omissione di atti di ufficio.