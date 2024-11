I pazienti immediatamente trasferiti a Palermo. I cittadini avevano notato le mascherine nei medici

Quattro pazienti, tutti di età compresa tra i 45 e i 50 anni, giunti nel pronto soccorso di Lamezia Terme nel giro di pochi giorni e a cui sarebbe stato riscontrato il virus influenzale H1n1, comunemente conosciuto come influenza suina. Lo afferma il Quotidiano del Sud che spiega che i pazienti sarebbero stati poi trasferiti con elisoccorso all’Ismett, Istituto Mediterraneo per i Trapianti, di Palermo.



Uno dei casi accertati sarebbe avvenuto l’11 febbraio scorso quando un uomo di 46 anni proveniente da Feroleto Antico sarebbe stato trasferito a Palermo. Stessa cosa sarebbe accaduta ad un cinquantenne di Bovalino.



La Gazzetta del Sud lo scorso sette febbraio raccontava, inoltre, di un trentenne di Placanica trasferito dall’ospedale di Soverato, dove era stato ricoverato con febbre molto alta, a quello di Lamezia Terme. Il ragazzo, che avrebbe accusato difficoltà a respirare, sarebbe stato sottoposto immediatamente a ventilazione artificiale. Ma quando poi gli esami di laboratorio avrebbero confermato il virus, il giovane sarebbe stato trasferito in elicottero a Palermo. Su tutti i familiari sarebbero stati fatti subito adeguati controlli per verificare non vi fosse stato contagio. Cosa che sembra non essere avvenuta.



Dai cittadini lametini erano avvenute nei giorni scorsi diverse segnalazioni in merito al personale medico dell’ospedale visto indossare mascherine. Un aspetto che aveva fatto intuire che ci fosse qualcosa di anormale rispetto al quotidiano e che aveva messo in allarme i pazienti.



di Tiziana Bagnato