Uno sportello virtuale che permetterà a tutti gli utenti di interagire, in videoconferenza, con un dipendente dell’Inps attraverso smartphone, tablet e pc. Anche in Calabria, in tutte le sedi Inps, sarà attivo da lunedì 26 ottobre 2020, una modalità di fruizione dei servizi resi al cittadino del tutto nuova ed al passo con i tempi, come spiega il direttore regionale dell’Inps Giuseppe Greco: «Una nuova opportunità che consentirà all’utente di interagire in videochiamata con un funzionario dell’Istituto, senza doversi fisicamente recare allo sportello ed è rivolta, a coloro che sono in possesso di credenziali per l’accesso telematico (Pin Inps, Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica)».

Accendendo all’area riservata MyInps, tramite il sito web o dall’app Inps Mobile, si avrà la possibilita di scegliere l’opzione videochiamata. All’utente interessato arriverà «un avviso contenente i dettagli della prenotazione e un collegamento da attivare all’orario prescelto per l’appuntamento». Riceverà inoltre un sms con un codice che dovrà essere inserito al momento dell’avvio del web meeting per essere accolto dal funzionario nella stanza virtuale.

«l’Inps confida molto in questo nuovo servizio, prevalentemente destinato a tutti coloro che, per distanza o per altre ragioni, incontrano difficoltà a raggiungere la più vicina sede dell’Istituto», prosegue il direttore regionale, che confida nella possibilità, in futuro, di «estendere questo servizio, a tutti coloro che non dispongono dei mezzi o delle capacità per accreditarsi informaticamente in maniera autonoma, coinvolgendo le Amministrazioni comunali distanti dalle Sedi Inps di riferimento e gli interlocutori istituzionali partners dell’Inps nel contatto con l’utenza».

Info utili