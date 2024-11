Si è insediato ieri a Catanzaro, alla Cittadella regionale, il nuovo Consiglio Direttivo della consulta del volontariato di protezione civile. Il gruppo, composto da 13 consiglieri (8 in rappresentanza delle associazioni nazionali presenti sul territorio e 5 eletti nelle singole province), ha incontrato il direttore generale Domenico Costarella, neo eletto direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, già funzionario Agea Calabria.

Primo punto affrontato è stata l’elezione, a scrutinio segreto, delle cariche sociali. Valentino Pace è stato confermato presidente della Consulta; vicepresidente Carmelo Benedetto; Segreteria Nicholas Grillo e Rocco Castauro. Si è passati poi alla discussione sull’AIB (antincendio boschivo) e sulla bozza di convenzione non ancora pervenuta alla Consulta per le varie osservazioni, per la quale è stata predisposta una lettera di sollecito alla trasmissione prima della pubblicazione. La convenzione sarà discussa attraverso un gruppo appositamente costituito in seno al Consiglio al quale parteciperanno i consiglieri con esperienza nel settore.

Pace: «In Calabria ci sono tutti i presupposti per lavorare bene»

Il presidente della Consulta, Valentino Pace, che è anche membro del Comitato nazionale, si dice entusiasta per il rinnovato incarico: «In Calabria c’è tanto da fare e noi siamo molto motivati. Le premesse sono ricche di entusiasmo e anche facilitate dalla nomina del nuovo dg Costarella, un professionista con grande esperienza alle spalle, già responsabile dell’Unità operativa di volontariato della Prociv regionale. Ci siamo messi a lavorare immediatamente –evidenzia Pace- dal 16 al 19 giugno saremo presenti ai tavoli tematici degli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile che si terranno a Roma. Un appuntamento fondamentale per un confronto partecipato e attivo sui grandi temi del volontariato. Punteremo a creare un momento di dialogo tra organizzazioni e istituzioni sulle sfide future e avremo occasione di parlare di temi chiave quali: sicurezza, risorse, strategie di comunicazione, valori, rappresentanza e prospettive».

Ecco chi sono i 13 consiglieri

Organizzazioni Nazionali:

Fabio De Masi (Croce Rossa Italiana)

Nicholas Grillo (Proteggere Insieme)

Valentino Pace (Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia)

Giovanni Pantusa (ANPAS)

Luigi Ruberto (FIRCB)

Danilo Scollato (PROCIV ARCI)

Saverio Tripodi (CISOM)

Giacomo Zanfei (Soccorso Alpino e Speleologico Calabria)

Organizzazioni Territoriali:

Vincenzo Anania (Provincia di Crotone)

Carmelo Benedetto (Provincia di Reggio Calabria)

Rocco Castauro (Provincia di Vibo Valentia)

Gregorio Fiozzo (Provincia di Catanzaro)

Alfonso Viola (Provincia di Cosenza)