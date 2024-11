Il figlio minorenne di Patrizia Schettini, l’insegnate di musica trovata senza vita nella sua abitazione di Donnici, è stato sentito dagli inquirenti per più di due ore

È stato interrogato per più di due ore, il figlio minorenne di Patrizia Schettini, l’insegnante di musica trovata senza vita nella sua abitazione a Donnici, nel cosentino. il ragazzo, avrebbe risposto a tutte le domande fornendo la sua versione dei fatti ma, sul contenuto dell’interrogatorio, vige uno stretto riserbo.

La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si trovava nella sua abitazione e stava facendo le faccende domestiche quando, è stata ritrovata morta nelle scale del palazzo. Il ragazzo era in casa con lei ma non si sarebbe accorto di nulla perché stava suonando il pianoforte. La donna era sposata e aveva adottato due bambini. Uno dei due oggi è maggiorenne. Ancora non si conoscono gli esiti dell’autopsia mentre le indagini della squadra mobile di Cosenza proseguono senza sosta.