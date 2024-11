La polizia sta indagando sul caso dell’insegnate 53enne trovata morta a Cosenza sulle scale della sua abitazione. Si attende l’esito dell’esame autoptico

Cosenza - Continuano le indagini sulla morte di Patrizia Schettini, un'insegnante di 53 anni trovata senza vita nei giorni scorsi nella sua abitazione a Cosenza. E' ancora troppo presto per avanzare alcuna ipotesi e per poter ipotizzare che si tratti di omicidio ma dalle indagini è emerso che sulla porta non ci sarebbero segni di effrazione. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, la donna quel giorno era in casa, stava pulendo alcune stanze con una scopa elettrica e poi è stata trovata senza vita sulle scale. Sul caso, su cui sta indagando la polizia, vige uno stretto riserbo. La donna era sposata e tempo fa aveva adottato due bambini. Uno dei due oggi è maggiorenne.