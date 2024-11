Con un breve comunicato il comitato degli studenti del liceo Pietro Metastasio di Scalea ha informato istituzioni e cittadini che nel pomeriggio di domani si riuniranno per onorare la memoria di Ilaria Sollazzo, uccisa dall'ex compagno Antonio Russo all'alba di domenica mattina in via Borsellino a Scalea, a pochi metri da casa sua. «Noi studenti del liceo scientifico Metastasio di Scalea - scrivono - in accordo con l’amministrazione comunale di Scalea, alla luce dei tragici fatti che hanno coinvolto la nostra comunità, vogliamo ricordare la nostra insegnante Ilaria con un momento di preghiera che si terrà mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 18.30 presso la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in Scalea. Convinti di ottenere una grande risposta dalla cittadinanza, invitiamo tutti a dare massima diffusione e a promuovere la partecipazione all’iniziativa».

