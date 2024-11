I controlli sono stati predisposti dopo diverse segnalazioni che avevano messo in guardia contro i pericoli che correrebbero pazienti ricoverati e il personale sanitario

E' in corso tra i reparti dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro un'ispezione del Nucleo Antisofisticazione dei carabinieri. I controlli sono supportati dai militari della compagnia di Catanzaro e stanno passando in rassegna le unità operative della struttura sanitaria del capoluogo di Regione dopo le segnalazioni sulla presenza di insetti nelle degenze e nelle aree comuni.

Le ispezione igienico sanitaria sono state estese all’intero complesso con una specifica verifica su 17 reparti, 4 ambulatori e 2 servizi. Nel corso dell’ispezione non è stata riscontrata la presenza di insetti e altri animali sebbene siano comunque state accertate carenti condizioni igienico strutturali nei reparti di utic/cardiologia, oculistica, ortopedia e otorinolaringoiatria. Inoltre, in quest’ultimo reparto è stata rinvenuta una bombola d’ossigeno pronta per l’utilizzo, scaduta di validità, la quale è stata posta sotto sequestro. Quanto accertato è tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Luana Costa