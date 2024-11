Entrambi sono stati travolti dalla piena del Raganello, che lunedì scorso ha ucciso altre otto persone. Lo street artist Carlo Maurici e la fotografa Valentina Venditti, entrambi romani, originari di Torpignattara. Domani la comunità darà loro l’ultimo saluto.

I funerali verranno celebrati nella chiesa dei Santi Marcellino e Pietro sulla Casilina. Le loro opere, in queste ore, rimbalzano sui social: una spirale, un cuore e degli uccelli disegnati da Carlo in via Casilina o un muro di rose, come lo ricorda il Comitato di Quartiere di Torpignattara. Carlo e Valentina erano molto conosciuti e benvoluti nel quartiere, per la loro sensibilità artistica, ma anche e soprattutto per la loro umanità. A Valentina, che fermava il tempo con l’obiettivo della sua macchina fotografica, piaceva fotografare soprattutto i concerti dei gruppi di musica rap. Spesso fotografava le opere di Carlo, i murales che diventavano vere e proprie opere d’arte e che, dicono oggi i loro concittadini, “rendevano meno grigio il quartiere”.