Il bambino di quasi due anni travolto da un’auto mentre giocava nel giardino di casa a Curinga. Trasferito al Bambin Gesù a Roma, le sue condizioni rimangono gravi

Era tutto pronto per festeggiare il compleanno della mamma: i tavoli addobbati, i colori e i suoni della festa. Visi rilassati e sorridenti dopo una giornata come tante di lavoro. Poi un attimo, un solo dannato attimo e quella festa si è trasformata in un incubo, il peggiore che un genitore possa anche solo immaginare di vivere.

Il dramma

Manuel, di appena 22 mesi, viene investito nel giardino di casa da uno zio mentre fa retromarcia con l’auto. L’elisoccorso porterà il bimbo a Catanzaro, all’ospedale Pugliese. Sarà tenuto nel reparto di rianimazione fino al 22 Maggio. Dal giorno dell’incidente, per i genitori e la famiglia, inizia un doloroso cammino. Nelle prime due settimane, a causa del grave trauma cranico con emorragia interna, il bambino è stato tenuto in coma farmacologico e successivamente messo in sedazione, per avviarlo ad una fase graduale di risveglio. Il monitoraggio continuo del bambino, ha dato esito confortante nell’arco di questo periodo. Avverte la presenza dei genitori nella stanza, storce il musetto come in un accenno di pianto o lascia scendere una lacrima quando gli si parla. Nella tarda mattinata del 22 Maggio, il piccolo Manuel, viene trasferito al Bambin Gesù a Roma a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, viene accompagnato dalla mamma e da un’equipe medica.

L’appello della famiglia: «Pregate»

La storia di Manuel, ha commosso nelle prime ore, l’intera regione e nei giorni successivi, il mondo intero. La famiglia, dotata di una grande e forte fede cristiana, ha chiesto e supplicato attraverso i social, fin da subito, preghiere per il bambino. In maniera autonoma si sono creati i primi gruppi di preghiera a Paravati da Natuzza, a Rosarno e in molti altri paesi limitrofi. Le suore francescane del convento di Gubbio, hanno fatto un cammino-pellegrinaggio a piedi fino a Roma; e poi ancora gruppi di preghiera a Lourdes, Swindon (in Inghilterra), in Canada, Città del Messico, Gerusalemme e adesso anche a Seniza (Minsk, Bielorussia). Migliaia di persone seguono attraverso i social, gli aggiornamenti che le zie e il papà danno, sullo stato di salute del piccolo.

La raccolta fondi

Questa onda d’amore che li ha abbracciati, li commuove e si dicono grati a quanti nelle loro preghiere, pensano al loro piccolo Manuel. Per la richiesta sempre maggiore di parenti e amici, di poter aiutare concretamente la famiglia nelle spese che dovrà sostenere , è nata una raccolta fondi “Insieme per Manuel”, i cui referenti unici sono Loredana D’Ascoli e Francesco Trovato. Le donazioni possono essere effettuate sulla Posta Pay del papà di Manuel n. 4023 6006 6209 3949 intestata a Diego D’Ascoli - Cod. Fisc. DSCDGI86P05M208D.