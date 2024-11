Un imprenditore edile e il suo operaio sono accusati di furto aggravato. Il pm ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari

Nella mattinata odierna, i carabinieri della stazione di Simeri Crichi, insieme ai militari della stazione di Zagarise, nel corso di un mirato servizio volto alla repressione dei fenomeni predatori, hanno sorpreso due persone intente a prelevare inerti all’interno del fiume Alli in località Madonna-Pelala: R.E., nato a Catanzaro nel 1952, residente a Simeri Crichi, imprenditore edile; C.M., nato a Catanzaro nel 1974, ivi residente, operaio.

In assenza di una specifica autorizzazione, i militari hanno proceduto all’arresto dei due soggetti per furto aggravato di inerti. Il P.M. di turno ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. Nel pomeriggio il G.I.P. ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di firma. Nei prossimi giorni continueranno senza sosta i servizi volti alla prevenzione e repressione del fenomeno in questione.

