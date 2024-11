Era a bordo di un'auto in transito a Villapiana, sulla statale jonica

I carabinieri della compagnia di Corigliano insieme ai militari della stazione di Villapiana, hanno bloccato durante un posto di controllo lungo la statale jonica, un veicolo sospetto con a bordo un individuo di nazionalità polacca. Da un controllo sulla identità dell’uomo fermato, le forze dell’ordine accertavano che si trattava di un 34enne di nazionalità polacca, pregiudicato e destinatario di un mandato di arresto internazionale spiccato nel 2014, per aver perpetrato nel proprio paese una truffa finalizzata all’ottenimento di fondi comunitari e lesiva degli interessi dell’Unione Europea. Dovrà scontare una pena di otto anni di reclusione. In attesa di estradizione è stato condotto nella casa circondariale di Castrovillari.

Ampi servizi di controllo tra Corigliano e Cassano allo Jonio

Nell’ambito dei medesimi servizi di controllo del territorio i carabinieri di Corigliano Centro hanno arrestato un pluripregiudicato di 30 anni il quale, dopo aver infastidito gli avventori di un locale pubblico nel centro cittadino, si è scagliato con brutalità contro i le forze dell’ordine giunte sul posto per sedare gli animi. L’uomo dovrà rispondere di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Infine i carabinieri di Rocca Imperiale hanno arrestato un 43enne per evasione dai domiciliari. Disposte inoltre, diverse perquisizioni in abitazioni e controlli capillari sulle principali arterie stradali del centro di Corigliano e di Cassano allo Jonio che hanno permesso di denunciare all’autorità giudiziaria, per ricettazione e detenzione di munizioni, due pregiudicati di Cassano, il primo di 44 anni ed il secondo di 29 anni, poiché, a seguito di accurata perquisizione delle loro abitazioni, venivano trovati in possesso di oltre 40 litri di gasolio agricolo contenuti in una cisterna, del quale non hanno fornito spiegazioni circa la provenienza, e di 35 cartucce da caccia calibro 12. Il materiale è stato posto sotto sequestro.