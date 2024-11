Non è ancora chiaro se lo spazio sia oggetto di un provvedimento di sequestro. Forze dell'ordine anche nel parcheggio sottostante

Militari della Guardia di finanza e agenti della Polizia municipale hanno circondato e interdetto l'accesso pedonale in piazza Bilotti a Cosenza. Non è chiaro se lo spazio sia oggetto di un provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.



Secondo quanto si apprende le forze dell'ordine starebbero anche ispezionando i locali del sottostante parcheggio. Nulla di ufficiale trapela ma è stata preannunciata per le prossime ore una comunicazione alla stampa.