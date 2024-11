Questa mattina a palazzo Campanella si è discusso delle possibilità di crescita delle Regioni del Mezzogiorno attraverso la cooperazione euro mediterranea. Uno sviluppo che porterebbe benefici a tutta l’Italia.

Crescita, sviluppo e innovazione sono stati gli argomenti al centro della conferenza internazionale dal titolo “Le Regioni della Convergenza e la Cooperazione Euro-Mediterranea”, questa mattina a palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. Al meeting, promosso dall’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, si è parlato soprattutto di sicurezza alimentare, agricoltura biologica e risorse ittiche, agroindustria, energie rinnovabili, risorse idriche e ambientali, farmaceutica e logistica. Presenti, tra gli altri, esponenti dell’Ice, della Commissione Europea e della Banca Europea degli Investimenti. “Si tratta di una giornata molto importante – ha spiegato il Consigliere Irto – soprattutto per le imprese che operano sul territorio calabrese, per confrontarsi sulle normative e sui canali di finanziamento per investire soprattutto sul Mediterraneo. E’ un meccanismo molto importante perché ci sarebbero effetti positivi non solo per la Calabria ma per tutta l’Italia”.