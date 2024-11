Le attività portate avanti dagli uomini della Guardia costiera hanno consentito di aiutare persona e bordo di canoa in difficoltà e due bagnanti

Guardia Costiera in azione per due operazioni di soccorso in mare effettuate nelle acque di Mandatoriccio e Schiavonea di Corigliano Calabro, nel Cosentino. Nel pomeriggio di sabato la motovedetta dedicata alla ricerca e al soccorso CP 841 e' intervenuta nelle acque di Mandatoriccio per prestare soccorso ad una persona che si trovava in difficoltà a bordo di una canoa, allontanatasi ad oltre 500 metri dalla riva e poi rientrata a terra in sicurezza.

Nel pomeriggio di domenica l’unità della Guardia Costiera, a seguito di una segnalazione arrivata tramite il numero blu per le emergenze in mare 1530, riporta l’Agi, ha soccorso nella acque antistanti al lido "Corallo", all'inizio del lungomare di Schiavonea, due bagnanti in difficoltà che, ad oltre 300 metri dalla riva, non riuscivano piu' a rientrare a causa del forte vento e delle onde del mare che li spingevano al largo.