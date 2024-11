Sorpreso della probabile cancellazione del film anche lo stesso sindaco di Riace. Intanto ha chiesto di essere sentito per la seconda volta dai magistrati

Fiction sì, fiction no. La notizia dell'eventuale soppressione dello sceneggiato ispirato alla storia di Mimmo Lucano dai palinsesti Rai, ha sorpreso anche il sindaco di Riace. Secondo quanto si è appreso la bufera giudiziaria abbattutasi su Lucano, indagato per truffa e concussione, avrebbe indotto i vertici della tv di Stato a rinviare la messa in onda del film con protagonista Beppe Fiorello, nonostante la prudente smentita del produttore Roberto Sessa.

Intanto l'indagine va avanti. Nei giorni scorsi i finanzieri sono tornati in municipio alla ricerca di nuovi elementi utili all'inchiesta che vede indagato anche il presidente dell'associazione Città Futura Fernando Antonio Capone, mentre Lucano ha chiesto per la seconda volta di essere sentito dai magistrati.