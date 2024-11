«Lo spiacevole episodio che mi ha visto coinvolto è solo l'ultimo, in ordine di tempo, ad essersi verificato a Cassano. Sono amareggiato e avvilito». Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio comunale di Cassano allo Ionio, Pasqualino Notaristefano, al quale persone non identificate hanno squarciato due pneumatici dell'automobile. Il politico aggiunge: «Questi episodi ingenerano nella collettività un certo allarme riguardo la disinvoltura con cui vengono messi in atto, in luoghi esposti, in orari più o meno centrali, in un periodo in cui tutto il territorio è stato interessato da una massiccia presenza delle forze dell'ordine».

E ancora: «Lascio agli inquirenti, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro instancabile che svolgono - aggiunge Notaristefano - il compito di accertare quale sia la natura di questo deprecabile atto. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le forze politiche, le sigle sindacali ed i cittadini per la solidarietà e vicinanza espressa nei miei confronti e della mia famiglia. Auspico che Cassano possa mantenere sempre ferma la propria identità, che certamente non coincide con questi episodi vili ma con l'operosità e la generosità che l'hanno sempre contraddistinta».