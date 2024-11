Vetture in fiamme nel cantiere di Ecologia Oggi. La condanna del presidente Anci Marco Ambrogio: «Amministratori sotto attacco»

Ignoti hanno dato alle fiamme l'auto del consigliere comunale di Cosenza Giovanni Cipparrone. Il rogo si è verificato nella mattinata di oggi, 8 maggio, intorno alle ore 9, in Via Popilia nel cantiere di Ecologia Oggi, dove Cipparrone presta servizio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Il veicolo - una fiat croma - è andato quasi completamente distrutto. Nella giornata di ieri danneggiata anche l'auto del fratello Antonio, lasciata nello stesso posto.l Le vicende denunciate ai carabinieri e in Questura.

A rendere noto l'episodio è stato il presidente di Anci Giovani Calabria Marco Ambrogio, collega di Cipparrone a Palazzo dei Bruzi, con un comunicato in cui stigmatizza l'escalation di episodi criminali ai danni di amministratori pubblici: «Ancora una volta gli amministratori in Calabria sono sotto attacco - scrive Ambrogio - È sempre più difficile continuare a fare politica nella nostra regione. Apprendiamo con sgomento e stupore del vile attentato subíto in pieno giorno dal consigliere comunale di Cosenza Giovanni Cipparrone, presidente della commissione controllo e garanzia, al quale è stata incendiata l’auto. Come Anci non possiamo più tollerare una situazione del genere. Chiederemo nei prossimi giorni un incontro al prefetto per valutare tutte le misure necessarie affinché tutti gli amministratori calabresi possano svolgere il loro mandato nella pienezza democratica e civile».