Quattro mezzi utilizzati per il servizio della raccolta dei rifiuti danneggiati. E' questo il bilancio di un raid perpetrato nella notte a Girifalco nel Catanzarese. I mezzi utilizzati dalla ditta che ha ottenuto l'appalto dal Comune per la gestine del servizio di raccolta rifiuti erano parcheggiati come di consueto in un'area di sosta lungo la strada provinciale 172. Ignoti hanno raggiunto il luogo forando i pneumatici anteriori e danneggiando i parabrezza dei quattro mezzi. Il servizio nel Comune di Girifalco per la giornata di oggi è stato sospeso. Sul caso indagano i carabinieri.

l.c.