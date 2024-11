Indagini per individuare l’autore. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sorveglianza attive nella zona

Una bottiglia incendiaria è stata rinvenuta questa mattina davanti alla porta d’ingresso dell’ottica Cuzzola, ubicata su Corso Garibaldi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia di Stato che hanno messo in sicurezza la zona ed hanno successivamente effettuato i primi rilievi.

Chiara la matrice intimidatoria del fatto. Adesso le indagini sono finalizzate ad individuare l’autore o gli autori del fatto. Tutta la zona è dotata di videocamere di sorveglianza che avranno ripreso la scena della collocazione della bottiglia incendiaria. Ancora da capire se si sia trattato di un mero gesto dimostrativo o se, invece, la bottiglia non abbia preso fuoco per cause indipendenti dalla volontà dei malviventi.