Ignoti nella notte hanno incendiato il portone d’ingresso del palazzo comunale di Platì. Ad accorgersi stamane alcuni dipendenti i quali hanno subito avvertito il sindaco Rosario Sergi, che ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. I militari, una volta giunti sul posto, hanno constatato che alla base del portone dato alle fiamme c'erano ancora tracce di benzina. Il rogo, comunque, non ha provocato gravi danni all'ingresso del Comune, annerendolo soltanto. I carabinieri, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Locri, hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell'incendio. I militari, al momento, non escludono alcuna ipotesi riguardo al movente.

Il comune della Locride da lunedì è entrato in zona rossa, a causa dei molti contagi da Covid 19 registrati negli ultimi giorni, ed è uno dei centri calabresi con la più bassa percentuale di vaccinati.

«Sono disposto a perdonare i colpevoli a patto che vengano scagionati gli innocenti, ovvero la stragrande maggioranza di questa meravigliosa comunità – ha espresso il presidente del Consiglio Comunale Paolo Ferrara -. Il coraggio non è di chi si nasconde nell’oscurità, ma di chi quotidianamente ci mette la faccia, alla luce del sole».

La solidarietà di Carmelo Versace

«Piena solidarietà e vicinanza alla comunità di Platì, al sindaco Rosario Sergi, al Presidente del Consiglio Paolo Ferrara e a tutti i componenti del Consiglio comunale per il vile atto intimidatorio subito con l’incendio del portone della casa municipale». E’ quanto afferma in una nota il sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace. Ignoti nella notte hanno dato alle fiamme l’ingresso principale del Municipio del piccolo comune dell’Aspromonte Jonico.