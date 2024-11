Proseguono senza sosta le indagini avviate dai carabinieri per far chiarezza sugli undici colpi di pistola esplosi contro il cancello d'ingresso del ‘Popilia country Resort’

Gli investigatori, in particolare, stanno cercando di capire se i proiettili fossero indirizzati a Pippo Callipo, titolare della struttura e attuale presidente di Confindustria di Vibo Valentia, o al personale del complesso alberghiero. Alcuni dei colpi recuperati saranno sottoposti agli esami balistici per stabilire se la stessa arma o tipo di proiettili abbia fatto fuoco in passato contro altri bersagli.



Recuperate le immagini degli impianti di videosorveglianza.