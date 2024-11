La solidarietà dell’amministrazione comunale: «È un attentato a tutta la comunità cetrarese, che come sempre sarà in grado di reagire e fare argine allo strapotere della delinquenza di qualsiasi genere»

“Forte indignazione" viene espressa, in una nota, dal sindaco, dall'Amministrazione, dal Consiglio comunale e le forze politiche di Cetraro per l'atto intimidatorio subito dalla Ditta Preite dopo che contro un autobus utilizzato per il trasporto urbano sono stati sparati, a scopo intimidatorio, alcuni colpi di arma da fuoco.

«Oggetto del vile attentato - è scritto nella nota - è stato proprio l'autobus che reca sulla fiancata le immagini del Porto Turistico, che l'amministrazione ha messo a disposizione di diportisti e dei villeggianti, tentando in questo modo di rallentare quel processo di emancipazione dal giogo della criminalità organizzata, che la città, grazie anche a passate e recenti operazioni della magistratura, da tempo ha avviato. L'attentato alla Ditta Preite - prosegue la nota - cui va la solidarietà dell'Amministrazione e di tutte le forze politiche, è un attentato a tutta la comunità cetrarese, che come sempre sarà in grado di reagire e fare argine allo strapotere della delinquenza di qualsiasi genere. Si chiede alle Forze dell'Ordine, sempre attive e presenti nel nostro territorio, di intensificare gli sforzi affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia. La città non farà passi indietro».