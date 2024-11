‘Nulla va sottovalutato, quando c'è di mezzo l'impegno vero contro la criminalità organizzata’

I parlamentari 5 stelle hanno presentato alla Camera un'interrogazione al ministro dell'Interno sul recente episodio che ha riguardato il figlio del magistrato Nicola Gratteri, chiedendo conto delle misure di sicurezza nei confronti dell'intera famiglia.

Per i parlamentari M5s Dalila Nesci, Nicola Morra, Paolo Parentela, Federica Dieni e Laura Ferrara, parlamentare Ue dei 5 stelle, «nulla va sottovalutato, quando c'è di mezzo l'impegno vero contro la criminalità organizzata. Il dottor Gratteri è tra i magistrati più esposti e impegnati contro la 'ndrangheta. Il recente episodio capitato a suo figlio è di estrema gravità, perché ha le caratteristiche di un segnale, pericoloso e perfino macabro».

«Gratteri – continuano i parlamentari – ha lavorato per l'emancipazione da una cultura mafiosa largamente diffusa nel Paese. L'ha fatto sia come pubblico ministero che come prezioso divulgatore, portando avanti, con la professione e con i libri scritti insieme al giornalista Antonio Nicaso, un messaggio di legalità evidente; anzitutto a sostegno dell'etica e dell'onestà, in un tempo di caos, cancellazione dei diritti e pedagogia della violenza». «Gratteri – concludono Nesci, Morra, Parentela, Dieni e Ferrara – è entrato nella scuola e ha parlato ai giovani da uomo dello Stato, testimone di una lotta incessante alla 'ndrangheta, in primo luogo culturale. È dunque una figura scomoda, perché coerente, autorevole e inattaccabile. Noi vigileremo per l'incolumità sua e dei familiari, senza abbassare la guardia».