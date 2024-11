In seguito all'episodio avvenuto ai danni dell'imprenditore Tiberio Bentivoglio, il Prefetto Claudio Sammartino ha convocato una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza

Il Prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino, ha convocato per questo pomeriggio una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in seguito all'episodio intimidatorio ai danni di Tiberio Bentivoglio, imprenditore antimafia e titolare dell'esercizio commerciale 'Sanitaria Sant'Elia'.

All'incontro parteciperanno lo stesso imprenditore, il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della locale Direzione Distrettuale Antimafia, il Sindaco, il Questore e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Colonnello dell'Esercito, Comandante del Raggruppamento "Calabria –Sicilia Orientale".