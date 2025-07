La presidente dell'Associazione Donne e Diritti di San Giovanni in Fiore, Stefania Fratto, è stata vittima di gravi intimidazioni nei giorni scorsi. Secondo quanto scritto su Facebook dalle associate a Donne e Diritti, a Fratto sono stati imbrattati i muri della sua abitazione e, per ben due volte, hanno svitato i bulloni delle ruote dell'auto. Una serie di eventi, scrivono, «danno il senso di una intimidatoria volontà criminale».



«Confidiamo nell'azione di ricerca, controllo e contrasto delle autorità delegate alla sicurezza pubblica - proseguono - ma noi attiveremo tutte le nostre forze, individuali e collettive per scoprire ed isolare questi loschi personaggi. Non saremmo mai arrivate a pensare che muovendoci per promuovere diritti e tutele collettive, per la parte più fragile e vulnerabile del paese, saremmo state vittime di minacce, sfregi, addirittura reiterati sabotaggi alla macchina della nostra presidente».



«Pur avendo denunciato alle autorità competenti quanto accaduto - concludono - non avevamo dato risalto alla notizia, pensando si fosse trattato di un episodio isolato. Ma visti gli accadimenti è giusto che l'intera popolazione Sangiovannese, e non solo, condividendo con noi lo sconcerto e la rabbia, sappia quanto accaduto».

La solidarietà del governatore Occhiuto

Parole di vicinanza sono state formulate dal presidente Roberto Occhiuto: «Solidarietà a Stefania Fratto, presidente dell’associazione ’Donne e diritti’, per le preoccupanti intimidazioni di cui è stata vittima.

Esempio di impegno sociale a servizio del territorio e di civismo coraggioso, la presidente Fratto deve sentire la vicinanza e la solidarietà della Calabria perbene e pulita che si schiera sempre al fianco di chi dà voce ai bisogni dei più deboli.

Le minacce gravi che ha subito, prontamente denunciate alle autorità competenti, sono una manifestazione inaccettabile di inciviltà e degrado».