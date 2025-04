I carabinieri della Compagnia di Tropea e del Comando provinciale di Vibo Valentia indagano per fare luce su due episodi intimidatori avvenuti nel giro di un mese ai danni della stessa ditta. L’ultima intimidazione in ordine di tempo si è registrata qualche giorno fa (ma la notizia si è appresa solo in queste ore) a Tropea dove ad essere presa di mira è stata una ditta impegnata in alcuni lavori di edilizia privata.

In particolare, in via Piave, nei pressi del cantiere dove sta eseguendo dei lavori nella facciata di un palazzo la ditta Europa Sud srl di Raffaele Corigliano (con sede a San Costantino Calabro) è stata ritrovata una bottiglia incendiaria. I carabinieri, impegnati nelle indagini, stanno cercando di capire se vi è un possibile collegamento con altra intimidazione subita dalla stessa ditta (simili le modalità, sempre con il ritrovamento di una bottiglia contenente liquido infiammabile) il mese scorso a Vibo Valentia dove anche nel cantiere per i lavori nel mercato coperto di via Clarisse è stata ritrovata una bottiglia contenente liquido infiammabile.