Recapitata una testa di capretto all’imprenditore alberghiero Giovanni Mancini. In fiamme l’auto della dirigente Erminia Servello. Avviate le indagini

Una testa di capretto mozzata recapitata all’imprenditore alberghiero Giovanni Mancini, 39 anni, già gestore del 501 Hotel. Il grave episodio è accaduto in via Forgiari in pieno centro a Vibo Valentia davanti all’abitazione dell’imprenditore. A denunciare tempestivamente è stato lo stesso Mancini.



In fiamme questa notte anche l’auto di Erminia Servello, 50 anni, dirigente della sede provinciale dell’Inps di Vibo Valentia, parcheggiata in località Feudotto. Anche in questo caso a dare l’allarme la proprietaria. Avviate le indagini.