L'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano e il presidente del parco nazionale dell'Aspromonte sono state vittime di atti intimidatori. Le misure di vigilanza sono state prese al termine di una riunione in Prefettura

Al termine di una riunione in Prefettura a Reggio Calabria, sono state disposte misure di vigilanza per l'assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano e per il presidente del Parco nazionale dell'Aspromonte Giuseppe Bombino, entrambi vittime di atti intimidatori. Nei giorni scorsi, un auto intestata all'assessore Roccisano è staa data alle fiamme mentre era parcheggiata nel cortile dell'abitazione mentre persone non identificate hanno lasciato sul cofano dell'automobile del presidente del parco nazionale dell'Aspromonte una busta contenente la testa mozzata di un capretto. Sugli episodi indagano i carabinieri.