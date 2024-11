I carabinieri della compagnia di Serra San Bruno battono la pista dell'estorsione. L'attentato ha causato danni per oltre un milione di euro

VIBO VALENTIA - I Carabinieri della compagnia di Serra San Bruno seguono la pista del racket delle estorsioni nell'ambito delle indagini relative all'attentato ai danni di un cantiere della trasversale delle Serre, l'importante arteria in costruzione da oltre 20 anni che dovrebbe collegare la parte della costa tirrenica della provincia di Vibo Valentia allo jonio Catanzarese passando per le Serre vibonesi. In passato si sono verificati altri attentati analoghi. I danni causati dall'attentato compiuto sabato notte in localita' Monte Cucco, fra i comuni di Vallelonga e Simbario, ammontano ad oltre un milione di euro. Cinque i mezzi della ditta incendiati dai malviventi.

Indignazione. Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, intanto, esprime in una nota la sua indignazione. "Sono preoccupato - ha affermato il presidente Niglia - per la crescita esponenziale di questi atti criminali che creano un clima di tensione sociale e soffocano l'economia di questo nostro martoriato territorio. Ritengo dunque di fondamentale importanza che a tutela degli imprenditori, degli amministratori e di tutti i cittadini vibonesi, lo Stato faccia sentire con maggior forza la propria presenza, adottando provvedimenti celeri ed incisivi".