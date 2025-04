Nei giorni scorsi, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Girifalco ha arrestato in flagranza del reato di truffa aggravata in concorso, perpetrata ai danni di un uomo anziano di Soveria Simeri, un uomo, e denunciato una minore, entrambi di origine e con residenza in Campania.

I presunti autori del fatto criminoso avrebbero contattato un anziano di Soveria Simeri, vedovo, che vive solo in casa, e, qualificandosi falsamente come carabinieri, gli avrebbero rappresentato che il figlio era rimasto coinvolto in un sinistro stradale ed era in pericolo di vita. I due gli avrebbero poi richiesto la corresponsione di una somma, simulando che la stessa fosse funzionale a sostenere le spese per la vittima del fantomatico incidente, preannunciando nel contempo che di lì a poco sarebbe passato un collaboratore a ricevere in consegna il denaro.

I due sono riusciti ad ottenere 130 euro più vari monili, tra cui la fede nuziale. Gli stessi venivano però prontamente bloccati, durante la fuga nei pressi di Girifalco da personale in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Girifalco, che ha recuperato la somma di denaro ed i gioielli.

All’esito del giudizio direttissimo, l’uomo è stato destinatario di provvedimento cautelare in carcere, mentre la minore è stata affidata ai familiari e dovrà rispondere per i medesimi reati al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.