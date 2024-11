Tragico epilogo per una donna vittima di un incidente che si è verificato ieri pomeriggio sul lungomare Sirimarco di Tortora. Un’anziana di 88 anni, Maria Maggio, residente a Sant'Antimo, comune della città metropolitana di Napoli, è morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La vittima si trovava in carrozzina ed era accompagnata dalla sua badante, rimasta ferita. Trasportata all’ospedale di Praia già in condizioni critiche, la donna è deceduta nella notte.

Il tragico incidente a Tortora

L’incidente si è registrato ieri pomeriggio, intorno alle 18. 30, sul lungomare Sirimarco, all’incrocio con via Alcide De Gasperi, a pochi metro dal confine con Praia a Mare. L’uomo alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso. Subito, sul posto, sono giunti gli uomini delle forze dell’ordine, gli agenti della Polizia locale e un’ambulanza del 118. Ma per la donna non c’è stato niente da fare. Ricoverata nel nosocomio della città dell’isola Dino, è spirata nella notte. Ora sarà compito dei carabinieri condurre le indagini e fare chiarezza sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma dell'anziana donna allo scopo di eseguire l'autopsia. Sequestrata anche la vettura.