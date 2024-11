L’incidente nel centro di Tarsia . Il ragazzo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Non sarebbe in pericolo di vita

Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nel centro di Tarsia. In un primo momento le sue condizioni sono apparse piuttosto gravi tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Immediatamente visitato dai sanitari, secondo quanto s’apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano agli ordini del capitano Abrescia. In base ad una prima ricostruzione, in prossimità di un incrocio, l’adolescente ha impattato contro una Volkswagen condotta da un uomo di 62 anni. Il veicolo è stato sequestrato.