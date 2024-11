Aveva solo 24 anni Ludovido Lombardo, studente universitario di Roccella Jonica travolto e ucciso nella tarda serata di ieri da un treno regionale proveniente da Reggio Calabria in transito la tratta ferroviaria ionica alla periferia della Roccella Jonica. Una tragedia che ha sconvolto l’intera cittadina roccellese.



Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino: «Interpretando il profondo dolore dell’intera comunità per la tragica perdita del giovane Ludovico Lombardo; ritenuto opportuno e doveroso, facendosi portavoce del Comune e del diffuso sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, colpita profondamente nei sentimenti più forti; atteso che i funerali del compianto giovane si svolgeranno il giorno 04.08.2020 dalle ore 16.00 alle ore 18,00 a Roccella Ionica».

La tragedia

A investire il giovane è stato il regionale Reggio Calabria-Roccella Jonica che ieri sera era quasi giunto a destinazione, anche se con notevole ritardo. Da quanto emerso dai primi accertamenti compiuti sul luogo della tragedia dai carabinieri e dagli agenti della Polfer di Locri, lo studente universitario, avrebbe utilizzato un passaggio abusivo posto tra la Statale 106 e i binari, tentando, tenendo tra le mani anche la propria bicicletta, di attraversare la ferrovia per raggiungere la zona a sud del lungomare della cittadina costiera.



Il violento impatto laterale col treno regionale ha, per via di numerose ferite e lesioni interne, causato l’immediato decesso del ventiquattrenne.

Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso da parte dei Carabinieri e della Polfer.