Il 62enne è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell'accaduto

Un uomo di 62 anni è stato investito e ucciso sul litorale tirrenico cosentino, al confine tra Paola e Fuscaldo, in contrada Tina, nella zona di rione Sant’Agata. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato a prestare soccorso ma purtroppo non c’era più nulla da fare. La vittima infatti è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Paola per accertare la dinamica dell’accaduto.