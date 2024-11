L'uomo stava attraversando in bicicletta una strada interna del paese. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri

Un uomo di 47 anni, Antonio Mercurio, ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto mentre con la sua bicicletta stava percorrendo le vie del paese. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Botricello, nel catanzarese. Il 47enne era alla guida della bici in una zona interna del paese, in via Ferrovia, quando per cause in corso di accertamento è stato travolto da una Fiat Bravo condotta da un uomo di 42 anni. L’uomo nonostante i soccorsi e il trasporto all’ospedale di Catanzaro, è deceduto, subito dopo il ricovero, per le gravi ferite riportate. Restano da chiarire le cause dell’incidente, sulle quali indagano i carabinieri