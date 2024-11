Alcune persone, aderenti all'associazione Gop - Gruppo Operativo Panetta persone hanno inscenato una protesta all’esterno del Campus di Arcavacata

Un esiguo gruppo di contestatori ha atteso il passaggio del corteo presidenziale all'esterno del Campus di Arcavacata. Si tratta di alcune persone aderenti all'associazione Gop - Gruppo Operativo Panetta, vestite con una sorta di divisa di colore giallo. Uno dei manifestanti si è presentato in mutande con una scritta sul petto recante la dicitura: "Io non pago il pizzo allo Stato". Si tratta di Roberto Corsi, un commerciante di Montalto Uffugo già noto alle cronache per aver intrapreso una crociata contro il fisco e per aver dichiarato pubblicamente di non rilasciare scontrini alla clientela a cui applica uno sconto pari all'importo dell'Iva. «La pressione fiscale mi sta distruggendo - ha detto ai cronisti - Chiedo al presidente Mattarella di prendere provvedimenti per non far morire l'Italia che produce».

Mattarella all’Unical: «Ripartire dalla cultura per un futuro migliore»