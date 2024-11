Erano usciti in barca per una battuta di pesca, ma appena hanno intravisto all’orizzonte l’arrivo del temporale, sono rientrati sulla costa, in un tratto di spiaggia tra Paola e San Lucido. Proprio qui, mentre si dirigevano verso l’auto, i fratelli Franco e Piero De Rosi, sono stati colpiti da un fulmine. Si tratta di due persone molto note nella città del Santo. Ad avere la peggio il maggiore, Franco De Rosi, di 66 anni, ex primario di radiologia dell’ospedale di Paola.

!banner!

La scarica elettrica lo ha investito facendogli perdere conoscenza. Il tempestivo intervento dell’elisoccorso gli ha salvato la vita. Trasportato all’ospedale di Lamezia Terme, è fuori pericolo. Solo un grande spavento invece per il fratello del medico, Piero De Rosi, 57 anni, avvocato trapiantato a San Donato Milanese, subito dimesso dal nosocomio paolano dove era giunto a bordo di un’ambulanza. «Un boato e poi, improvvisamente, mi sono ritrovato per terra con le gambe paralizzate...», racconta. Ecco, nel servizio video, la sua testimonianza raccolta in esclusiva da Salvatore Bruno.

Leggi anche: Folgorati da un fulmine sulla spiaggia di Paola, tragedia sfiorata per due fratelli