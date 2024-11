I Carabinieri della Stazione di Pizzo hanno arrestato un 45enne resosi responsabile di violenza sessuale, violazione di domicilio e danneggiamento. In particolare l’uomo, con precedenti per minacce, lesioni e furto, dopo aver contattato la donna, residente a Pizzo, sul telefonino, chiedendole di incontrarsi per chiarire la recente rottura della loro relazione vistosi respinto raggiungeva l’abitazione della vittima iniziando a pretendere che la stessa aprisse la porta e in videochiamata in diretta con la vittima, iniziava ad inveire contro la stessa e preso dall’ira si scagliava contro la vettura della donna rompendone gli specchietti retrovisori, piegandone i tergicristalli e bucando tutti e 4 i pneumatici. Terrorizzata la vittima contattava i carabinieri al 112.





Nel frattempo l’uomo riusciva ad entrare nell’abitazione, passando da una finestra aperta, e raggiuntala nella camera da letto la afferrava, spogliandola e tentando di avere un rapporto sessuale con la ragazza. Divincolatasi la vittima riusciva a raggiungere l’ingresso della propria abitazione e aprire ai Carabinieri, i quali giunti tempestivamente avevano avuto modo di sentire le urla disperate della donna, ed entrati soccorrevano la vittima procedendo ad arrestare l’uomo ancora in camera da letto evitando così che il reato fosse portato ad ulteriori e più gravi conseguenze.