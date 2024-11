Il cane di sua proprietà ha aggredito per strada altri due cani di proprietà di due donne, uno dei quali ha riportato una lieve ferita ad un orecchio. Per questo un 28enne è finito agli arresti domiciliari. La vicenda arriva a Isca Marina, nel Catanzarese. I carabinieri della compagnia di Soverato hanno anche accertato, in collaborazione con personale del servizio veterinario dell'Asp di Catanzaro, che i cani delle due donne erano sprovvisti di museruola e guinzaglio. Pertanto è stata comminata loro la sanzione di 254,94 euro avendo i militari della locale stazione dell'Arma contestato loro le violazioni amministrative per omessa custodia e malgoverno animali e mancata iscrizione all’anagrafe canina a due donne del luogo.