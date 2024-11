Intervento stamattina di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone, intorno alle 10.40, per spegnere le fiamme di un'auto in pieno centro cittadino. Una Mercedes Classe A ha preso fuoco durante la marcia, in Via degli Angeli, con il conducente che è riuscito a uscire dal mezzo fortunatamente illeso.

L'incendio ha interessato la parte anteriore del veicolo, con il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che ha evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine e alla zona circostante. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.