L'uomo, ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato condotto nel carcere di Crotone in attesa del processo per direttissima

Continua l’attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Questura di Crotone: questa volta la squadra mobile ha arrestato un trentatreenne di Isola di Capo Rizzuto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di più di 1 chilo di cocaina.

Gli operatori della squadra mobile, nel corso di mirati servizi finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti anche nei comuni della provincia, hanno proceduto alla perquisizione di un’abitazione dove risultava ai domiciliari un uomo di 33 anni, arrestato nello scorso mese di marzo proprio per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione, oltre a numerosi involucri di cellophane e più di mille euro in contanti rinvenuti nella stanza da letto, sono stati trovati circa 1,2 kg di cocaina suddivisi in un panetto e due involucri oltre a 100 grammi circa di sostanza da taglio, un bilancino elettronico perfettamente funzionante ed una scatola con all’interno circa 100 dosi singole già confezionate e pronte per essere vendute al dettaglio, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone in attesa della celebrazione del rito per direttissima.