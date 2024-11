Un altro episodio vandalico ha avuto come oggetto questa notte, a Isola Capo Rizzuto, il plesso scolastico di Suggesaro dell'Istituto comprensivo Gioacchino da Fiore. Nei mesi scorsi - riporta ansa - era stato incendiato il contatore elettrico, rotta una finestra e bruciato il portone principale. Stanotte, ignoti hanno tentato di dare fuoco all'edificio scolastico.

Verso l'1:30 si sono introdotti nella scuola da una finestra e all'interno hanno incendiato rotoli di carta igienica e materiale cartaceo utilizzando anche liquidi infiammabili. L'intervento di un agente dell'agenzia di polizia privata Polservizi, alla cui centrale operativa è collegato l'allarme della scuola, ha permesso di evitare che il fuoco si propagasse.

L'agente, giunto sul posto, ha visto subito la finestra rotta e il fuoco che ardeva sul pavimento. Quindi, con un estintore ha iniziato a spegnere il fuoco avvisando anche i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno poi provveduto a domare definitivamente le fiamme. Il plesso scolastico oggi è rimasto chiuso per permettere la pulizia e la sanificazione dei locali. Il Comune di Isola Capo Rizzuto ha presentato denuncia alla Tenenza dei carabinieri.