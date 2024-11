Parzialmente distrutto l’impianto. Cause in corso d’accertamento. Sul posto i vigili del fuoco

Questa mattina la squadra dei vigili del fuoco distaccata presso l'aeroporto di Crotone e una proveniente dalla sede centrale, sono intervenute nel Comune di Isola Capo Rizzuto, frazione Le Castella, per un incendio che ha coinvolto l'impianto solare termico della scuola media locale.

L'impianto, con " locale termico adeguato" con relativi pannelli solari tubolari in vetro è andato parzialmente distrutto per cause in via di accertamento. I vigili intervenuti, hanno immediatamente spento l'incendio, limitando i danni alla struttura portante.