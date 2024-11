La proposta avanzata dall’amministrazione comunale. La struttura è attualmente chiusa e in amministrazione giudiziaria

L'ex villaggio Valtur di Isola Capo Rizzuto, da tempo chiuso e in amministrazione giudiziaria, potrebbe diventare il primo Covid hotel della Calabria. La proposta è stata lanciata dall’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, guidata dalla sindaca Maria Grazia Vittimberga che in queste ore sta valutando l’ipotesi, in considerazione del netto innalzamento di contagi registrati sul territorio negli ultimi giorni.